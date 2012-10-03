Здравствуйте! Необходимо создать сайт по моему дизайну (нарисовал в фотошоп) и поместить его на хостинг, который я укажу. Простой дизайн, страница, вверху логотип, под логотипом горизонтальное меню. В горизонтальном меню 4 ...
Создание видеохостинга на готовой теме WordPress
Нужно сделать тематической видеохостинг (сильно упрощенный аналог smotri.com)
Простой дизайн на основе готовой темы (желательно заточенной под видеосайты/видеохостинги).
Минимальный функционал (размещение видео администратором сайта, отправка видеороликов администратору сайта путем загрузки в закрытое хранилище, вывод списка видеороликов и сортировка по тегам, просмотр видео, комментирование, простой личный кабинет). Необходимо обучение работе с админкой и сайтом и (хотя бы первичное) сопровождение.
1. Главная страница
Большой блок Последние и популярные видеоролики
Вывод последних роликов (в табличном виде - "плиткой")
2. Раздел Видео
Вывод видеороликов с возможностью сортировки по дате и популярности
Сортировка по тегам
3. Страница ролика
Плеер
Теги
Описание ролика (текстовый блок)
Вывод похожих роликов (по тегам)
Комментирование
4. Размещение ролика
Ролики могут размещать только зарегистрированные пользователи.
Возможность отправки ролика без авторизации - быстрая регистрация при первом добавлении (можно либо авторизоваться либо пройти быструю регистрацию при размещении ролика или комментировании).
Форма отправки ролика
Форма Обзор
Отправить
5. Личный кабинет
- Система сообщений (получение сообщений от администрации с дублированием на e-mail новых сообщений и возможность отвечать).
- Управление аккаунтом (смена e-mail и пароля)
- Размещенные видеоролики (просмотр статуса размещенных роликов, кол-ва просмотров, комментариев)
6. Страница о проекте
7. Обратная связь
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