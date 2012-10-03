Добрый день. Интренет-магазин. Можно выделить 3 части этого Има: 1. Склад – просто готовый к продаже товар, без возможности изменения атрибутов. Указана цена, размер, количество и вариант доставки ...
Разработка сайта на cms wordpress
Здравствуйте меня интересует разработка сайта на cms wordpress с разработкой дополнительных модулей.
1.Календарь с кликом на дату ведёт на новость
2. Авторизация пользователей (АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).
Интересует цена вёрстки макета средней сложности. Тз исполнителю. И цена каждого модуля отдельно. Возможно будем заказывать не всё сразу. Ваши контактные данные. Есле есть примеры работ с такими модулями.
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