Разработка сайта на cms wordpress

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Закрыт8 заявок138 просмотров

Здравствуйте меня интересует разработка сайта на cms wordpress с разработкой дополнительных модулей.

1.Календарь с кликом на дату ведёт на новость

2. Авторизация пользователей (АККАУНТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).

Интересует цена вёрстки макета средней сложности. Тз исполнителю. И цена каждого модуля отдельно. Возможно будем заказывать не всё сразу. Ваши контактные данные. Есле есть примеры работ с такими модулями.

WordPress
13 лет назад
sergey_levenchen
Сергей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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