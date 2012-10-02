Сайт для заполнения форм

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки218 просмотров

Задание:

Необходим сайт с помощью которого пользователи будут заполнять формы, обмениваться документами на основании заполненных форм.

Требования: скорость работы сайта, возможность работы с большой базой данных, стабильность и безопасность.

Возможность использования SSL-сертификатов.

Дизайн - аскетично-типовой-спартанский.

Субъективно, на основании профанского взгляда, выбраны: Ruby-On-Rails, Kohana или Yii, MODx

Если кто-то убедит в целесообразности проприетарной платформы (к примеру, Битрикс) - готов обдумать.

Во вложении более детальное описание.

Жду вопросов.

MODXYiiRuby
13 лет назад
fracht
Антон 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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