Скопировать сайт

Необходимо создать 1-стр. сайт для проведения олимпиады. Это будет информационный сайт, где участники смогут зарегистрироваться и посмотреть условия участия. Писать можно в аську: 641907962
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Нужна функциональная копия сайта починимоютачку.рф + оригинальный дизайн.
Оплата по выполнению.
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