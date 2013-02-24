Сайт с платежными системами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок273 просмотра

нужен сайт, сайт с платежными системами. но как составить тех. требование не знаем, поэтому прикрепляю то что получилось написать, ТЗ размытое поэтому ТЗ нужно будет составить качественное.

Работаем поэтапно.

13 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$1000
30 дней
Огромное спасибо, было очень приятно сотрудничать, хотя и первый совместный проект. Полное взаимопонимание. Все мои представления воплотились, это очень радует. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо за работу Михаил. Очень приятно с Вами работать, с нетерпением жду Ваших новых проектовю.

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад