Сайт пейнтбольного клуба

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок235 просмотров

Привествую,

Создаем сайт пейнтбольного клуба на основе cms bitrix 11,5 редакция старт (имееется в наличии) хостинг тоже есть

По требованиям

Цветовые предпочтения - цвета не кислотные и не темный, сайт должен создавать позитывный настрой (основной клиент - корп сектор)

Разделы придумаем в процессе (обязательные - Фото плащадок, про нас говорят, схема проезда, записаться на игру)

Обязательно - регистрация и личный кабинет

Календарь для самостоятельной записи

Оплата yandex qiwi и пр

звонок с сайта (нужен только скрипт - сервис с нас)

Webim или альтернативный бесплатный веб консультант

в личном кабинете возможность накапливать баллы и получать скидки на игры

В основном все (свистелки и кряхтелки со стороны исполнителя привествуются) оплата ЯД или qiwi (короме вебмани)

13 лет назад
trepkin
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$450
14 дней
Отлично справился с задачей, все в срок и со знанием дела!
Было приятно работать с данным заказчиком. Сделали качественный проект, быстро и без каких-либо проблем. Оплату получил, всем доволен.

Заявки фрилансеров

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад