Привествую,

Создаем сайт пейнтбольного клуба на основе cms bitrix 11,5 редакция старт (имееется в наличии) хостинг тоже есть

По требованиям

Цветовые предпочтения - цвета не кислотные и не темный, сайт должен создавать позитывный настрой (основной клиент - корп сектор)

Разделы придумаем в процессе (обязательные - Фото плащадок, про нас говорят, схема проезда, записаться на игру)

Обязательно - регистрация и личный кабинет

Календарь для самостоятельной записи

Оплата yandex qiwi и пр

звонок с сайта (нужен только скрипт - сервис с нас)

Webim или альтернативный бесплатный веб консультант

в личном кабинете возможность накапливать баллы и получать скидки на игры

В основном все (свистелки и кряхтелки со стороны исполнителя привествуются) оплата ЯД или qiwi (короме вебмани)