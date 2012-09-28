Интернет-магазин световых приборов

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок232 просмотра

Здравствуйте!

Нужен интернет магазин с большим количеством товаров и категорий. Поэтому нужен хороший движок для работы с большим ассортиментом. Уникальный дизайн+интеграция под движок

В заявке указывайте:

1. Цена

2. Движок

3. Сроки

4. Портфолио на указанном движке

Бюджет: 300$

13 лет назад
lesli007
Артём 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров