Сделать сайт с подобным функционалом

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок192 просмотра

необходимо сделать сайт на Joomla (лучше 2.6) под ключ, по функционалу и дизайну подобный www.fixit.by

прошу вас предварительно изучить указанный ресурс и его функционал и предложить свою ставку, указать сроки.

Порядок сотрудничества и оплаты:

1. вы на своем хостинге размещаете скелет (меню, демомодули, карты, формы обратной связи, отзывов и т.п.) - 10% оплаты

2. полностью работающий функционал, сайт готов к наполнению полезными материалами, верстка и дизайн оформлены - 20%

3. сайт переносится на хостинг Заказчика и налаживается - 40%

4. доработки доладка в процессе наполнения, но не позднее чем через 7 дней после переноса и запуска на хостинг Заказчика - 30%

5. бонус, что проект запущен, работает, все стабильно - 30% (это сверх уже проведенной 100% оплаты).

наполнение и администрирование планирую проводить самостоятельно. я непосредственный Заказчик.

Joomla
13 лет назад
cema93
Семён 
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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