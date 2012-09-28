требуется исправление в оформлении шаблона Platform для WordPress внимание ! только исправления в коде - ничего резать или рисовать не надо ! www.antimarker.com 1 изменить вывод товара в ...
Сделать сайт с подобным функционалом
необходимо сделать сайт на Joomla (лучше 2.6) под ключ, по функционалу и дизайну подобный www.fixit.by
прошу вас предварительно изучить указанный ресурс и его функционал и предложить свою ставку, указать сроки.
Порядок сотрудничества и оплаты:
1. вы на своем хостинге размещаете скелет (меню, демомодули, карты, формы обратной связи, отзывов и т.п.) - 10% оплаты
2. полностью работающий функционал, сайт готов к наполнению полезными материалами, верстка и дизайн оформлены - 20%
3. сайт переносится на хостинг Заказчика и налаживается - 40%
4. доработки доладка в процессе наполнения, но не позднее чем через 7 дней после переноса и запуска на хостинг Заказчика - 30%
5. бонус, что проект запущен, работает, все стабильно - 30% (это сверх уже проведенной 100% оплаты).
наполнение и администрирование планирую проводить самостоятельно. я непосредственный Заказчик.
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