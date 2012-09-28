Сделать сайт с подобным функционалом

необходимо сделать сайт на Joomla (лучше 2.6) под ключ, по функционалу и дизайну подобный www.fixit.by

прошу вас предварительно изучить указанный ресурс и его функционал и предложить свою ставку, указать сроки.

Порядок сотрудничества и оплаты:

1. вы на своем хостинге размещаете скелет (меню, демомодули, карты, формы обратной связи, отзывов и т.п.) - 10% оплаты

2. полностью работающий функционал, сайт готов к наполнению полезными материалами, верстка и дизайн оформлены - 20%

3. сайт переносится на хостинг Заказчика и налаживается - 40%

4. доработки доладка в процессе наполнения, но не позднее чем через 7 дней после переноса и запуска на хостинг Заказчика - 30%

5. бонус, что проект запущен, работает, все стабильно - 30% (это сверх уже проведенной 100% оплаты).

наполнение и администрирование планирую проводить самостоятельно. я непосредственный Заказчик.