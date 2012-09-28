требуется исправление в оформлении шаблона Platform для WordPress внимание ! только исправления в коде - ничего резать или рисовать не надо ! www.antimarker.com 1 изменить вывод товара в ...
Магазин одежды
Приветствую, клиента интересует магазин одежды
пример сайтов:
http://www.bluefly.com/?PROMO=promo1450201
http://www.zappos.com/fashion-lookbook
http://www.revolveclothing.com/Homepage.jsp
из наших http://www.lamoda.ru/
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