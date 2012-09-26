Необходим сайт. Полуавтоматический ввод и вывод электронных валю (Webmoney, Liberty Reserve, Perfect Money, LiqPay, Okpay, W1, Qiwi, Rbk, яндекс), ручной ввод - вывод этих же валют на счета банков, денежные переводы. Требуется минимальный функционал для ...
Сервис подарочных карт
Реализвать продажу подарочных карт (купонов). интерфейс должен быть связан с 1С8.1. подобный сайт - davanuserviss.lv или lieliskadavana.lv; клиент имеет возможность проверить срок действия карты, если он купил ее офлайн или онлайн по коду карты ( 5-ть символов). Поставщик услуги должен иметь возможность после регистрации вводить код (EAN13) в систему для активации платежа и уведомлении о предоставлении услуги.
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