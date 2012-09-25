Скрин баннера

Нужен программист, который может решить вот такую задачу:

Надо создать программу или лучше сайт, который будет скринить банера. То есть у меня есть банер, и мне надо его заскринить на сайте. Что бы не обновлять руками это, надо просто загрузить банер в систему, и указать сайт, где он должен появиться. Система сама обновляет сайт, и если такой банер появился, она делает скрин.

Это поверхностное описание проекта. Подробно в скайпе или асе.

ася 375572014

скайп kazyuk.t