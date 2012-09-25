Нужно создание платника под ключ: - Дизайн и верстка - Необходимый функционал яваскрипт (всплывающие окошки, анимация в роликах) - Подключение к биллингу - Настройка гугл аналитикс по нужным событиям ...
Создание промосайта по электрике
Необходимо создание промо-сайта по электрике посвященный одной из серий розеток и выключателей.
Вот, пример уже сущ. не нашего сайта http://www.abb-zenit.ru/
Соот. разрабатываемый сайт должен быть лучше как по дизайну, так и по юзабилити и ключевая его особенность должна состоять в том, что сайт должен вести пользователя за покупкой в наш интернет магазин.
Весь контент (текст, фото) готовы предоставить в высоком качестве. Так же приветствуется создание видео раздела.
Если понравится первая работа, то готовы продолжить сотрудничество, т.к. аналогичных сайтов планируется не один.
Спсб.
Убедительная просьба, кто не знаком со словом дизайн, пожалуйста не присылайте свои предложения по данному проекту.
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