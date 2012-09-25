Создание промосайта по электрике

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок180 просмотров

Необходимо создание промо-сайта по электрике посвященный одной из серий розеток и выключателей.

Вот, пример уже сущ. не нашего сайта http://www.abb-zenit.ru/

Соот. разрабатываемый сайт должен быть лучше как по дизайну, так и по юзабилити и ключевая его особенность должна состоять в том, что сайт должен вести пользователя за покупкой в наш интернет магазин.

Весь контент (текст, фото) готовы предоставить в высоком качестве. Так же приветствуется создание видео раздела.

Если понравится первая работа, то готовы продолжить сотрудничество, т.к. аналогичных сайтов планируется не один.

Спсб.

Убедительная просьба, кто не знаком со словом дизайн, пожалуйста не присылайте свои предложения по данному проекту.

13 лет назад
qwertisound
Алексей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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