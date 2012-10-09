Требования: Опыт работы CMS JOOMLA Умение верстать шаблоны Обязанности: Изготовление интернет-сайтов Администрирование сайтов Условия: работа удаленная‚ наличие skype обязательно. график работы: с пон - пят. 9.00 ...
Создание сайта на Joomla
Нужен простой сайт для школы танцев. Все четко и лаконично, без лишней вводной информации. Пример: http://www.duos-dance.ru/ На сайте будут присутствовать фото и видео. Предпочтение будет отдаваться минимальному бюджету.
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