Создание сайта на Joomla

Очень доволен сотрудничеством с Любовью. Она проявила себя как очень ответственный заказчик. Мне было четко поставлено задание на сайт, что упростило работу. Понравилось также то, что можно было связаться в любое время и уточнить некоторые моменты по работе. Оплата последовала сразу после выполнения проекта, без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!