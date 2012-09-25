Сайт IT- компании

$2500
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Закрыт21 заявка721 просмотр

Здравствуйте,

Необходимо разработать сайт IT компании. Ключевые требования к функциональности:

- регистрация/авторизация (в том числе через VK, Facebook, не обязательно - odnoklassniki);

- платежные системы (Сбербанк, Яндекс.Деньги, Webmoney, QIWI кошелек, Банковские Карты);

- 2 раздела - интернет магазин компьютерных игр и софта с одинаковым функционалом но разными стилями (комментарии, видеообзоры, новости, статьи);

- раздел - подбор конфигураций ПК (калькулятор стоимости c Drug&Drop функционалом - Js, jQuery);

- посты, комментарии пользователей - Js, jQuery, Node.js/или любой другой неблокирующий WebSockets/pooling сервер;

Варианты реализации: PHP/Django/Ruby On Rails (На чем удобнее реализовать)

СУБД: MySQL, Postgresql-для RoR

Не использовать CMS если реализуется на PHP.

Рекомендуется все собрать из велосипедов если используется RoR

Например в случае с реализацией в RoR требуется скрутить модули:

1) Готовые виджеты, кнопки, менюшки, всплывающие сообщения с готовыми стилями - twitter-bootstrap-rails

2) Авторизация в том числе через социальные сети - (devise + omniauth)

3) Магазин - spree или synergy

4) Модуль оплат - onpay.ru

5) WebSockets - Juggernaut или воспользоваться сервисом pusher.com

6) Аплоад и просмотр видео - сервис pandastream.com

Функционал калькулятора самописный - велосипеда тут нет.

Также многое из списка готовых модулей/сервисов применимо и для реализации на PHP/Python (API имеются)

Дизайн страниц буду предоставлять в виде прототипов (рисую в Corel) также от меня вся графика, картинки, уточнения по цветам и тд.

Детально-законспектированного ТЗ к сожалению нет, логотип и общий стиль сформированы, наброски дизайна имеются.

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Порядок работы и оплаты:

Срок 50 дней.

Проект на Вашем сервере для демонстрации и уточнений в ходе работы.

Лучше всего постоянная переписка (мешать не буду, инициировать переписку можете сами).

Связь: почта, iCQ.

Оплата: на выбор исполнителя.

Можно частями (рабочая часть проекта - часть суммы)

BootstrapDjangoJavaScriptjQueryMySQLNode.jsPHPPostgreSQLPythonRuby
13 лет назад
sirop
Иван 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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