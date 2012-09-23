Сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок226 просмотров

На основе www.garant.pro/ сделать все тоже самое.

Сколько времени и стоить будет?

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт

    $10000

    Саздать сайт типо http://fragarena.ru/ http://www.overpro.ru/ Пишите цены! Устраивает самый быстрый и дешевый вариант! Плачу 10 000 $ кто сделает за 7 дней!

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    Создание дизайна и верстку сайта о шкафах-купе. Примеры сайтов, которые нужно взять за основу(shkaf-master.ru инес-шкафы.рф) Бюджет 200!

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт ленты новостей

    Есть старый сайт, работающий на отдельном сервере (co-location) на собственном движке, база MS SQL. Необходимо перенести его на один из универсальных opensource движков, с сохранением всех архивов, скопившихся в огромных количествах за последние 10 ...

    SQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать онлайн игру

    Здравствуйте, веблансеры. Есть игра - http://flotilia.net. Исполнитель сделал эту игру, но до конца игра не доделана. Всё как-то примитивно и не качественно. Оплатил ему оговоренный бюджет и всё, на этом, по его ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-визитка

    $250

    Добрый день, уважаемые веблансеры! Открываю проект создания сайта аналога o3-e.ru движок сайта drupal + дизайн Не маловажную роль в принятии решения сыграют следующие факторы: 1. Разработчик - житель Самарской области. ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад