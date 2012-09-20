Нужно сделать сайт как в приложении и добавить форум!
Сайт-визитка
Добрый день, уважаемые веблансеры!
Открываю проект создания сайта аналога o3-e.ru
движок сайта drupal + дизайн
Не маловажную роль в принятии решения сыграют следующие факторы:
1. Разработчик - житель Самарской области.
2. Разработчик, сможет раскрутить сайт.
С уважением,
Роман Ванеев
Заявки фрилансеров
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