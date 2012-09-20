Добрый день, необходимо доработать существующий шаблон сайта на DLE 9.7. Доскональное знание данной CMS обязательно, опыт верстки обязателен, навыки программирования для данной CMS обязательны. ТЗ в приложении. ПСД имеется. Дополнительные вопросы ...
Требуется разработка, верстка и программирование
Добрый день!
Требуется разработка и верстка сайта
"информационный блог портал"
с установкой на движок.
Бриф приложил.
От вас: движок, сроки и цена.
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