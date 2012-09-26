Необходимо сделать сайт на 1с. Аккуратный и функциональный.
Доработка шаблона сайта на DLE 9.7
Добрый день,
необходимо доработать существующий шаблон сайта на DLE 9.7. Доскональное знание данной CMS обязательно, опыт верстки обязателен, навыки программирования для данной CMS обязательны. ТЗ в приложении. ПСД имеется. Дополнительные вопросы в систему ЛС. Срок 3 дня.
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