Доработка шаблона сайта на DLE 9.7

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок150 просмотров

Добрый день,

необходимо доработать существующий шаблон сайта на DLE 9.7. Доскональное знание данной CMS обязательно, опыт верстки обязателен, навыки программирования для данной CMS обязательны. ТЗ в приложении. ПСД имеется. Дополнительные вопросы в систему ЛС. Срок 3 дня.

DLE
13 лет назад
swmt
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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