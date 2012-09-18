Сайт-визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок201 просмотр

Сайт визитка. 1 страница

13 лет назад
kibol4ish
Трофим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен сайт юридических услуг

    $1000

    Всем привет! Нужен легкий, стильный сайт в стиле 2.0., ну или что-то в роде этого. В то же время дизайн сайта должен создавать у посетителя впечатление престижной юридической фирмы. Максимально простой для администрирования. ...

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    $1000

    Здравствуйте. Мне нужен качественный сайт под ключ. Тематика сайта «ремонт и продажа офисной и компьютерной техники» Пример сайта который мне нравится в данной тематике mistan-spb.ru тут есть все что нужно мне: ремонт разбит по разделам, ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт под ключ на WP или DLE

    Вот пример сайта, который интересует: uverenavsebe.ru Этот сайт делался специально на продажу, приложил скриншот лота с описанием, будет полезно знать, что и как там. Интересует все тоже самое, но немного ...

    DLEWordPress
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Grade

    Прошу фирм меня не беспокоить и те люди у которых высокая часовая оплата труда. Спасибо. Не обходимо сделать сайт. Движок + дизайн. Конкретно инфу можно получить в асе 33-14-02. ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен сайт на Joomla

    Доброго времени суток! Нужен сайт на Joomla! Вот пример: http://www.betscore.ru/ Нужен такой же сайт, только со сменой некоторой информации. Цену, и все подробности обсудим в скайпе или аське. ICQ: 609497820 ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт-визитка

    Нужно создать сайт-визитку. Как вариант возможны также собственные предложения. Примеры сайта в личной переписке. Преимуществом в выборе кандидата является низкая цена. Срок 3-7 дн.Срыв сроков означает отсутствие оплаты.Оставляйте предложения ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание двух интернет-магазинов

    Необходимо создать два интеренет магазина на языке HTML , сам им немного владею, для дальнейшего наполнения. Тематика, газосварочное оборудование и продажа шоколадных фигурок и тортов на заказ. Сайты должны быть не сложными, а ...

    HTML
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Документооборот для туркомпании

    Нужно разработать сайт с документооборотом для работы туристических компаний (3 филиала). ТЗ в приложении. Если какие-то пункты не реализуемы, можно обговорить, возможно они не так уж и важны. В ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад