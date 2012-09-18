Сайт-визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок182 просмотра

Нужно создать сайт-визитку.

Как вариант возможны также собственные предложения.

Примеры сайта в личной переписке.

Преимуществом в выборе кандидата является низкая цена.

Срок 3-7 дн.Срыв сроков означает отсутствие оплаты.Оставляйте предложения в личку.

13 лет назад
tts_32
Помощь 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 отзывов

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