Всем Привет! Для продолжения дела, срочно (мах. неделя) нужен клон сайта www.semmller.com Исходные данные: 1) Хостинг на www.alfahosting.de 2) Сайт на Joomla (надо просто, ...
Сайт под ключ
Сайт нужен "под ключ" - ТЗ строго читать
На какой платформе вы предлагаете сделать данный сайт? И почему?
Обязательно цена и сроки
Спасибо!
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