Разработка сайта под ключ

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Закрыт5 заявок187 просмотров

Сайт-мониторинг обменных и кредитных операций. Электронные деньги (Webmoney, мониторинг обменников и кредитных автоматов) и предложения банков по кредитам наличными. Нужен уникальный дизайн под вестерн. Подробнее в приложенном ТЗ. От вас платформа, цена и срок.

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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