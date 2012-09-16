Создание интернет магазина на НОРМАЛЬНОМ движке или Фреймворке. Под "нормальным" имеется в виду движок - с открытым кодом - большим набором готовых модулей - большим количеством специалистов на рынке, которые с ...
Требуется веб-студия из 1 человека (Москва)
Требуется веб-студия из 1 человека (!фрилансер!, Москва)
Готов передавать клиентов на разработку сайтов в Москве самостоятельным фрилансерам живущим в Москве. Строго тем, которые делают один из этапов работ САМОСТОЯТЕЛЬНО (либо дизайн либо программирование). Только менеджерам проектов, а также фрилансерам, которым нужен переводчик при общении с клиентом прошу не беспокоить!
Итак, принцип следующий. По различным каналам (как человеку широко известному в узких кругах – www.murketolog.ru) ко мне приходит клиент. Очень часто у него нет сайта (мне разрабатывать сайты уже неинтересно), однако я заинтересован, чтобы клиент получил продающий сайт.
Для максимизации качества и минимизации клиентских затрат я предлагаю клиенту 2 варианта:
Есть Вася, который сделает вам шаблонный сайт за 20-30 тысяч руб.
Есть Петя, который сделает вам сайт с индивидуальным дизайном за 60-90 тысяч руб.
В половине случаев представителем клиента (Заказчиком работ) буду являться я, что в большинстве случаев будет гарантировать вам профессиональное к вам отношение, без самодурства.
Я искренне уверен в том, что один и тот же человек (по требованиям выше) не может эффективно делать эффективные (с соотношением выше цена качество) шаблонные и сайты с индивидуальным дизайном. С интернет магазинами ситуация обсуждаемая.
Требования к 'Васе' (разработка шаблонных сайтов напрямую с клиентом):
Основная идея: программист (вебмастер) напрямую делает сайт моему клиенту
0. Опыт разработки в личном взаимодействии с клиентом (например таким seodemotivators.ru/?p=233... ) не менее 3-х сайтов, наличие портфолио на фрилансе.
Опыт личного общения с клиентом на фрилансе.
1. Программист (бесплатные Джумла/Вордпресс, платные – Юми или Битрикс) – СТРОГО выполняет этап работ по натягиванию верстки или шаблона на систему самостоятельно (без лишних аутсорсеров). Опыт доработки шаблонов под нужды клиента (Photoshop, верстка и.т.д.).
2. Отсутствие лишних расходов и амбиций по этому поводу (юр.лица, офиса, бухгалтера, курьера, менеджеров, секретарши и.т.д.)
3. Возраст не менее 23 лет. Доступность по телефону, icq/skype.
4. Готовность платить мне комиссию (10-15% от заказа) с предоплаты клиента.
5. Умение продать свои услуги по более высокой цене и за счет увеличения функциональности (а не инд. дизайна) приветствуется!
6. Выполнение согласованных сроков. Личное обучение клиента работе CMS. Поддержка после разработки (если сайт "сломался" вечером в субботу, чтобы вы могли его "поднять" максимум за сутки). Разработка SEO-Friendly сайтов, оптимизация их на быстродействие.
7. Чистый фрилансер (прошу не беспокоить, если вы уже имеете работу в офисе). Доступность по выходным.
Требования к 'Пете' (разработка сайтов по индивидуальным требованиям к дизайну и функциональности)
Основная идея: веб-дизайнер напрямую делает сайт моему клиенту, дизайн делает сам, а программирование, наполнение, html-верстку может отдавать фрилансерам.
0. Опыт создания не менее 3-х сайтов с индивидуальным дизайном и не менее 5 дизайнов для студий в качестве дизайнера. Работа по ТЗ, креативность. Понимание основ юзабилити, колористики, типографики, html-верстка и дизайна текста (желательно). Кирсанова читали? Будет плюсом.
1. Опыт подбора CMS для клиента (работы с платными движками), разработки ТЗ для программистов-фрилансеров и контроля их выполнения.
2. Отсутствие офиса (и всего, что с ним связано), однако при получении бОльших сумм иногда может потребоваться юр.лицо.
3. Возраст от 23 лет, доступность по телефону, icq/skype.
4. Готовность платить мне комиссию (10-15% от заказа) с предоплаты клиента.
5. Умение продать свои услуги по более высокой цене и за счет увеличения функциональности приветствуется!
6. Выполнение согласованных сроков. Личное обучение клиента работе CMS. Поддержка после разработки (если сайт "сломался" вечером в субботу, чтобы вы могли его "поднять" максимум за сутки). Разработка SEO-Friendly сайтов, оптимизация их на быстродействие.
7. Чистый фрилансер (прошу не беспокоить, если вы уже имеете работу в офисе). Доступность по выходным.
Итак, если вы хотите работать по условиям выше, вышлите на : [email protected] данные:
Если вы на вакансию "Васи" (программиста)
0. ФИО, возраст, в каком районе Москвы проживаете, есть ли у вас свой ноутбук с интернетом (для встреч с клиентом)
1. Телефон, icq/skype. ссылку на свой сайт или на портфолио на
фрилансе.
Если вы на вакансию "Пети" (дизайнера)
0. ФИО, возраст, в каком районе Москвы проживаете, есть ли у вас свой ноутбук с интернетом (для встреч с клиентом)
1. Телефон, icq/skype. ссылку на свой сайт или на портфолио на
фрилансе, файлы дизайна последних 2-проекта
Заявки фрилансеров
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