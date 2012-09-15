Создание новостного сайта

Необходимо создать новостной сайт на Друпале. Сроки не столь важны как стоимость и качество. Подробности в Т.З. Предложения по бюджету жду от Вас. С радостью принимаю и понимаю амбиции мастеров предлагающих выполнить задание за 5-10 тыс долларов. Амбиции принимаю, а предложение нет. Так что бюджет в рамках разумного.