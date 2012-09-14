Интернет-магазин продуктов

Требуется на основе готовых макетов сверстать и сделать интернет-магазин на основе движков типа prestoshop или opencart (на выбор исполнителя).

В верстке есть элементы (овощи, фрукты, тарелка) которые при открытии страницы должны вылетать и вставать на место как тут http://www.yes-credit.ru/

Сроки сжатые — 2-3 недели на всё, то есть делать надо будет параллельно — верстать, и настраивать CMS.

Готовые дизайны и детали скидываю в обмен на портфолио по адресу: [email protected]