Требуется сделать определенный объем действий по сайту http://talkielinks.com 1. Отображать все комментарии не на одной странице, а сделать постраничное отображение. 2. Сделать, чтобы после разворачивания ветки форума не сворачивались опять после обновления страницы 3. Поработать над ...
- $150Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $150
Требуется сделать определенный объем действий по сайту http://talkielinks.com 1. Отображать все комментарии не на одной странице, а сделать постраничное отображение. 2. Сделать, чтобы после разворачивания ветки форума не сворачивались опять после обновления страницы 3. Поработать над ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Каталог статей на определенную тему с разделами и иллюстрациями. Дизайн простейший из гайдлайнов. Логотип предоставим. Приложение условно-бесплатное (часть контента будет залочена на покупку)Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Простой сайт с каталогом тестов. Основа дизайна готова, нужно сверстать и прикрутить скрипт тестов + простую админку для заполнения тестов. После завершения прохождения теста 2 варианта: 1. Отправить СМС, чтобы получить результат (А1 агрегатор) 2. Публикация результата в соцсеть Проект ...Закрыт11 лет назад
- $1000
Требуется на основе готовых макетов сверстать и сделать интернет-магазин на основе движков типа prestoshop или opencart (на выбор исполнителя). В верстке есть элементы (овощи, фрукты, тарелка) которые при открытии страницы должны вылетать и вставать на ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Только для iPhone Очень просто приложение фотографирует человека. Далее человек отмечает его голову и положение рук, и приложение накладывает поверх несколько деталей и текстуру. Так же изменяет цветовой тон картинки. Фотографию можно сохранить на ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Простенький баннер надо перевести в GIF, как вам удобней, либо конвертером, либо вручную.Баннеры15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Есть презентация ppt, 2 слайда — титульник и основной слайд. Надо просто на основе этой презентации сделать шаблон для Power Point. Работа простая, но срочная.Презентации3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно сделать простенький flash-баннер с выезжающим текстом и логотипом. Очень срочно! Пишите на [email protected]Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Есть презентация в .ppt Надо её шаблон воссоздать в Beamer и Tex форматах. Работа срочная! пишите на [email protected]Презентациинет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать игру для вКонтакте, по сложности — на уровне «Тюряги». Может, чуть попроще. Ждем предложений от студий, готовых сделать полностью всё: графика, клиент, сервер. Для портфолио: [email protected]Закрыт13 лет назад
Требуется написать сайт, только программную часть, верстку с дизайном я предоставлю. По сути весь сайт — это один скрипт + набор статичных страниц. Скрипт: 1. Человек загружает туда свою фотографию или подсоединяется с помощью fb\vk, и оттуда ...Закрыт13 лет назад
- $30
Скрипт, который бы заменял все слова на указанном человеком сайте на рандомные из базы (базы слов есть). Должна сохраняться верстка исходного сайта, все картинки и т.д. (можно открывать сайт во фрейме например), так же ставятся ...Закрыт13 лет назад
- $300
Требуется доработать почти утвержденный дизайн. Доработать главную страницу и сделать внутренние страницы Дизайн для сайта с каталогом учебных видео. Портфолио и предложения шлите на [email protected]Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $80
Требуется нарисовать дизайн для одной страницы сайта (она же главная). Портфолио и подробности на [email protected]Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется связать ресурс с API Vkontakte и Facebook. Человек должен логиниться и сервер должен получать данные о друзьях человека. Более подробно на [email protected]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется написать скрипты на сайт, через которые человек сможет подключаться к своему аккаунту на Facebook и Vkontakte и на сайте отображался бы список всех друзей человека с аватарами. Более подробно на [email protected]Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется нарисовать 5 небольших иллюстраций с простым, статичным сюжетом для логотипа. Так же требуется консультация по логотипу (он есть, необходимо помочь со шрифтами, расположением слов в нем). Все иллюстрации необходимы в векторе, подробное описание при обращении. ...Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать 2 флеш-приложения для вконтакте, несложных по графике и по логике. Первое приложение — игра на память (переворачиваем карточки и запоминаем их), необходима полная интеграция с друзьями, и социальным функционалом API, публикацией статусов на ...Разработка игр5 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать приложения полностью (общий сервер, клиент, дизайн) для всех мобильных платформ: Adnroid, Symbian, iPhone, Windows mobile. Цель приложения — информация для студентов ВУЗа. Приложения должны уметь работать в оффлайн режимах с обновлениями и уметь ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад