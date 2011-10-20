atata

Андрей Глинский atata

 
36 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Доработка сайта

    $150

    Требуется сделать определенный объем действий по сайту http://talkielinks.com 1. Отображать все комментарии не на одной странице, а сделать постраничное отображение. 2. Сделать, чтобы после разворачивания ветки форума не сворачивались опять после обновления страницы 3. Поработать над ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправления по сайту

    $150

    Требуется сделать определенный объем действий по сайту http://talkielinks.com 1. Отображать все комментарии не на одной странице, а сделать постраничное отображение. 2. Сделать, чтобы после разворачивания ветки форума не сворачивались опять после обновления страницы 3. Поработать над ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простое приложение под iOS (iPhone)

    $250

    Каталог статей на определенную тему с разделами и иллюстрациями. Дизайн простейший из гайдлайнов. Логотип предоставим. Приложение условно-бесплатное (часть контента будет залочена на покупку)

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Простой каталог тестов

    $100

    Простой сайт с каталогом тестов. Основа дизайна готова, нужно сверстать и прикрутить скрипт тестов + простую админку для заполнения тестов. После завершения прохождения теста 2 варианта: 1. Отправить СМС, чтобы получить результат (А1 агрегатор) 2. Публикация результата в соцсеть Проект ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин продуктов

    $1000

    Требуется на основе готовых макетов сверстать и сделать интернет-магазин на основе движков типа prestoshop или opencart (на выбор исполнителя). В верстке есть элементы (овощи, фрукты, тарелка) которые при открытии страницы должны вылетать и вставать на ...

    OpenCart
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка приложения для iOS

    $250

    Только для iPhone Очень просто приложение фотографирует человека. Далее человек отмечает его голову и положение рук, и приложение накладывает поверх несколько деталей и текстуру. Так же изменяет цветовой тон картинки. Фотографию можно сохранить на ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка игрушки для вКонтакте

    Требуется разработать игру для вКонтакте, по сложности — на уровне «Тюряги». Может, чуть попроще. Ждем предложений от студий, готовых сделать полностью всё: графика, клиент, сервер. Для портфолио: [email protected]

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для подстановки своего лица в другое фото

    Требуется написать сайт, только программную часть, верстку с дизайном я предоставлю. По сути весь сайт — это один скрипт + набор статичных страниц. Скрипт: 1. Человек загружает туда свою фотографию или подсоединяется с помощью fb\vk, и оттуда ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт замены слов на сайте

    $30

    Скрипт, который бы заменял все слова на указанном человеком сайте на рандомные из базы (базы слов есть). Должна сохраняться верстка исходного сайта, все картинки и т.д. (можно открывать сайт во фрейме например), так же ставятся ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать текущий дизайн

    $300

    Требуется доработать почти утвержденный дизайн. Доработать главную страницу и сделать внутренние страницы Дизайн для сайта с каталогом учебных видео. Портфолио и предложения шлите на [email protected]

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Связка ресурса с facebook и vkontakte

    $100

    Требуется написать скрипты на сайт, через которые человек сможет подключаться к своему аккаунту на Facebook и Vkontakte и на сайте отображался бы список всех друзей человека с аватарами. Более подробно на [email protected]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка 5 мини-иллюстраций и логотипа

    $100

    Требуется нарисовать 5 небольших иллюстраций с простым, статичным сюжетом для логотипа. Так же требуется консультация по логотипу (он есть, необходимо помочь со шрифтами, расположением слов в нем). Все иллюстрации необходимы в векторе, подробное описание при обращении. ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка двух приложений-игр для вКонтакте

    Требуется разработать 2 флеш-приложения для вконтакте, несложных по графике и по логике. Первое приложение — игра на память (переворачиваем карточки и запоминаем их), необходима полная интеграция с друзьями, и социальным функционалом API, публикацией статусов на ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мобильные приложения на все платформы

    Требуется создать приложения полностью (общий сервер, клиент, дизайн) для всех мобильных платформ: Adnroid, Symbian, iPhone, Windows mobile. Цель приложения — информация для студентов ВУЗа. Приложения должны уметь работать в оффлайн режимах с обновлениями и уметь ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать 3 иконки для интернет-ресурса.
Все отлично, оперативно и понятно
Выполнил всё четко, вовремя и хорошо.
Ответный отзыв
brookbond
Папр 
30 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-1)
$300
10 баллов
14 лет назад
Дизайн для интернет-журнала
Было приятно работать. Понятно ставит задачу, своевременно проводит оплаты. Динамично ведет работу без задержек и тянучки.
Сделал всё вовремя, молодец, оперативно вносил изменения в правки. Дизайн отличный! Рекомендую
Ответный отзыв
MaratCrash
Марат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-2)
$70
10 баллов
14 лет назад
Сверстать несколько страничек сайта. Срочно!
Все понравилось. Заказчик четко знает, что хочет получить на выходе - хорошо разбирается в web. Во время производит оплату за работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличная работа! Всё сделано на высшем уровне, код правильный и красивый, сверстано кроссбраузерно. Человек приятный, профессионал, в общем, рекомедую!
Ответный отзыв
swsgadmin
Group 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
$10
10 баллов
15 лет назад
Настройка Oscommerce 2.2
Приятный заказчик. Рекомендую с ним работать
Отлично сработал. Всё быстро, качественно, без нареканий. Рекомендую.
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SkyLandanimst
Денис 
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов
$120
10 баллов
15 лет назад
Обработка моделей мебели.
Очень хороший заказчик. Хорошо так пообщались)) не только о проекте. С оплатой тоже никаких проблем, не было. Супер.
Рекомендую! Отличный исполнитель, всё сделал быстро и без нареканий, даже помог немного сверх требуемых задач.
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