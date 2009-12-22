Редизайн стандартного шаблона под тематику сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать дизайн для интернет-журнала, который впоследствии будет сделан на Joomla.
Предложить надо 3 варианта различного дизайна.
Журнал вполне стандартный, разные типы пользователей, статьи, популярное, и т.д.
Присылайте на [email protected] портфолио, я в ответ высылаю детальное ТЗ и брендбук, по которому делать дизайн.
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