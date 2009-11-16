Шаблон для PHP-Fusion 7, аналогичный существующему

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки106 просмотров
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У компании есть официальный сайт на базе коммерческой CMS (Nooble). Необходимо реализовать шаблон для PHP-Fusion 7, аналогичный по цветовому оформлению существующему, но с учетом особенностей движка PHP-Fusion 7.

PHP
14 лет назад
Softovick
Алексей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
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