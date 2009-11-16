Шаблон для PHP-Fusion 7, аналогичный существующему

Конкурс! Нужно переделать дизайн одном (основной траницы) сайта ( http://i028.radikal.ru/0911/bc/bf03047c5c69.jpg ). Есть исходник psd. Что нужно: Справа стену нужно заменить на какой-нибудь бизнес центр ( что-то типа этого http://www.nabtower.ru/main/about/.imgbig.field ) Все должно быть гормонично и с ...