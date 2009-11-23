Нужно разработать дизайн сайта развлекательного центра. Основные направления: отель, казино, ресторан. Стиль сайта: восточный, сказочный, тона золотисто-белые, богатство, шик. Структура сайта - о компании - отель - казино - ресторан - афиша - розыгрыши - контакты - вакансии Исполнение дизайна требуется высокого качества, с прорисовкой мелких ...
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Нужно переделать дизайн одном (основной траницы) сайта ( http://i028.radikal.ru/0911/bc/bf03047c5c69.jpg ).
Есть исходник psd.
Что нужно:
Справа стену нужно заменить на какой-нибудь бизнес центр ( что-то типа этого http://www.nabtower.ru/main/about/.imgbig.field )
Все должно быть гормонично и с учетом большего объема контента, тоесть все должно тянутся.
Если есть идеи как что еще можно заменить будет только хорошо, (хорошо бы ещечуть-чуть подредактировало лого )НО сильно структуру менять не жуно, чтобы программисту не пришлось все переверстывать (рабочий движок уже есть).
ICQ 438-263-930
Тут исходник http://slil.ru/28209763
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