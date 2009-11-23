# 1 — $

Конкурс!

Нужно переделать дизайн одном (основной траницы) сайта ( http://i028.radikal.ru/0911/bc/bf03047c5c69.jpg ).

Есть исходник psd.

Что нужно:

Справа стену нужно заменить на какой-нибудь бизнес центр ( что-то типа этого http://www.nabtower.ru/main/about/.imgbig.field )

Все должно быть гормонично и с учетом большего объема контента, тоесть все должно тянутся.

Если есть идеи как что еще можно заменить будет только хорошо, (хорошо бы ещечуть-чуть подредактировало лого )НО сильно структуру менять не жуно, чтобы программисту не пришлось все переверстывать (рабочий движок уже есть).

ICQ 438-263-930

Тут исходник http://slil.ru/28209763