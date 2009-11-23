Переделать дизайн

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок584 просмотра
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#1$

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Нужно переделать дизайн одном (основной траницы) сайта ( http://i028.radikal.ru/0911/bc/bf03047c5c69.jpg ).

Есть исходник psd.

Что нужно:

Справа стену нужно заменить на какой-нибудь бизнес центр ( что-то типа этого http://www.nabtower.ru/main/about/.imgbig.field )

Все должно быть гормонично и с учетом большего объема контента, тоесть все должно тянутся.

Если есть идеи как что еще можно заменить будет только хорошо, (хорошо бы ещечуть-чуть подредактировало лого )НО сильно структуру менять не жуно, чтобы программисту не пришлось все переверстывать (рабочий движок уже есть).

ICQ 438-263-930

Тут исходник http://slil.ru/28209763

14 лет назад
Ruspath
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Победитель конкурса
art123a
Михаил 
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
Очень понравилось сотрудничать с Михаилом, получил отличный дизайн сайта - получилось лучше чем хотелось. Мои лучшие рекомендации!
Отличный заказчик. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
art123a
Михаил 
33 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
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