Корректировка фона

Требуется дизайнер-иллюстратор для создания дизайна сайта ИТ-компании. Нам нужна необычная, нестандартная, креативная концепция дизайна и не менее талантливая реализация этой концепции. Сайт планируется небольшой – всего несколько страниц. Если у Вас неуемная фантазия, Вы любите ...