Корректировка фона

Нужен дизайн для интернет магазина по продаже сувениров из индонезии , придерживаясь фирменного стиля вот фирменный стиль http://picasaweb.google.ru/Kalianov62/KgUkzF# , смотрите цвета и оттенки делать как на фирмнном стиле там цвета все утвержденны. Вот фото продукции ...
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Есть макет сайта,необходимо только откорректировать текстуру фона
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