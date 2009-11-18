Приватно для Молоков Максим (Maksak)

Требуется выполнить кач-ный дизайн портала. Требования к исполнителю: -наличие серьёзного портфолио (своего) -наличие рекомендаций (отзывов) -чтение сроков -отсутствие привычки пропадать (заболела кошка и прочий "форсмажор" проходили-знаем) -готовность работать до полного удовлетворения результатом заказчика -терпение к правкам и хотелкам заказчика Преимущество у человека готового ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте www.allsinglerussiangirls.com надо переоформить несколько страниц.
Редизайн 2-х видов галерей, дизайн формы поиска, редизайн 5 внутренних страничек, дизайн страницы оплаты, дизайн страницы почты.
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