Приватно для Молоков Максим (Maksak)

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка102 просмотра
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На сайте www.allsinglerussiangirls.com надо переоформить несколько страниц.

Редизайн 2-х видов галерей, дизайн формы поиска, редизайн 5 внутренних страничек, дизайн страницы оплаты, дизайн страницы почты.

14 лет назад
dminc
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$150
3 дня
Над одним из наших проектов (внутренними страницами одного из наших сайтов) мы всегда работаем с Максимом. Очень довольны. Всегда терпелив, внимателен, дотошно исправляет все наши замечания. Все сделано хорошо.
Ещё одно приятное сотрудничество))) Очень хороший и порядочный заказчик! рад был поработать вместе)
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