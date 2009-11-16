Нужно доделать дизайн сайта Бюджет 500 руб Оплата по окончанию icq 428870242
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажу шаблон DLE полностью готовый к установке,тема – компьютерная графика.Три колонки.Солидный ,серьезный внешний вид.Структура 3 колонки с интересной шапкой.Строго,качественно,красиво,не перегруженый графикой,цветовая гамма – на Ваше усмотрение.
До 70 $
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