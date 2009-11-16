Логотип компании + название + пара баннеров

# 1 — $

Нужно сделать новый логотип для сайта, новое название + ещё пару дополнительных баннеров создаьть с нуля. Может быть понадобится ещё что-то по мелочи, это решим отдельным вопросом. Пример того как сделано сейчас можно посмотреть в прикреплённом файле.