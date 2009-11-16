Логотип компании + название + пара баннеров

Необходимо создать дизайн сайта, для финансового портала. техническое задание прилагается, все комментарии через аську. Условия: Делаются наброски главной страницы, если мнения дизайнера и меня совпадает, делается предоплата 50%, после чего разрабатывается детально макет главной страницы и ...
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Нужно сделать новый логотип для сайта, новое название + ещё пару дополнительных баннеров создаьть с нуля. Может быть понадобится ещё что-то по мелочи, это решим отдельным вопросом. Пример того как сделано сейчас можно посмотреть в прикреплённом файле.
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