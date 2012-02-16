Простое приложение под iOS (iPhone)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки160 просмотров

Каталог статей на определенную тему с разделами и иллюстрациями.

Дизайн простейший из гайдлайнов. Логотип предоставим.

Приложение условно-бесплатное (часть контента будет залочена на покупку)

iOS
13 лет назад
atata
37 лет
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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