Требуется продолжить разработку Андроид-приложения для бизнеса. Выпущена первая версия - необходимо значительно расширить функционал, исправить ошибки. Уровень владения технологией - не ниже Senior, работа предполагает в том числе рефакторинг. Полный рабочий день ...
Простое приложение под iOS (iPhone)
Каталог статей на определенную тему с разделами и иллюстрациями.
Дизайн простейший из гайдлайнов. Логотип предоставим.
Приложение условно-бесплатное (часть контента будет залочена на покупку)
Заявки фрилансеров
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