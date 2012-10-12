Доработка (обновление) приложения под Андроид ОС

Требуются программист для дальнейшей разработки приложения под мобильные устройства на базе Android.

Кандидат должен предоставить портфолио, обязателен опыт разработки приложений для моб. устройств.

Также желательно сопровождение продукта на протяжении всего жизненного цикла.

ТЗ — https://docs.google.com/document/d/1I_0Lc6rGlqIMfQJpzZJIwQ_nnQ0j3I7Fao1VZHpJ3VA/edit

Примерный расчет по времени (отдельно по каждому экрану приложения), желаемая оплата $/час, а также вопросы по ТЗ в ЛС либо по почте — [email protected]