Нужно написать приложения которое позволит пользователям прослушивать и скачивать музыку в телефон папку плеера. Сервера и сайт есть. Для более детальной инфы пишите в личку.
Android: Заявка на продукцию
Задача:
строительная компания имеет большой древовидный прайс и хочет предоставить клиентам возможность заказа продукции онлайн. Не обязательна работа постоянно онлайн, возможно приложение будет скачивать свежий прайс единоразово, затем работать офлайн до момента отправки заявки.
Приложение должно уметь предоставить клиенту удобный интерфейс для заказа продукции (количество) в древовидном каталоге, и отправка готовой заявки по электронной почте, либо в серверную часть программы. В идеале, пользователи должны проходить какую то аутентификацию.
Точное ТЗ будет сформировано после определение примерного бюдежта на такую разработку.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать приложение (программирование, дизайн) для туристического сайта. Ф-ции: Выбор направления - > вывод наших предложений + интересная информация - > возможность отправить заявку.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать приложение похожее на это http://itunes.apple.com/app/samba-brazilian-steakhouse/id368408926?mt=8 с тем же функционалом только без глюков. приложение должно работать под Android и iOS Должна быть возможность ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть существует готовое приложение, работающее под Windows и сделанное на DELPHI. Нужно перенести это приложение для планшетов, работающих под Андроид. Для исполнителей с опытом работы и работающими приложениями вышлю ТЗ и пример работающей программы для ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать приложение http://www.salon-na-domu.ru/ - там есть кнопка "заказать выезд мастера", всплывает окошко. Вот формочка, что в этом окошке, ее надо сделать как приложение для телефонов, чтобы люди могли заказывать с ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Платформа: J2ME Сроки: 2-4 дня ТЗ: в приложении описание протокола, по нему понятен объем работ, детали уже с выбранным исполнителем. на данном этапе требуется авторизация, один грид, форма с ...Закрыт13 лет назад
- $5000
Требуется на постоянную удаленную работу программист с опытом программирования под iOS или Android. Для выполнения проектов связанных с работой камер устройств. Все наши задачи связаны либо с фото либо с видео съемкой. ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт13 лет назад
Анимация заливающейся в айфон воды в формате VBX. нужен реальный эффект налитой воды. и если трясешь - она трясется.. если наклонил, уровень наклонился необходимо создать приложение под Iphone с использованием акселерометра ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Написать приложение с виджетом для онлайн галереи Примерно: Photosight galleryЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать простое приложение для iPhone с публикацией. Никакой серверной части, для Android сделали его с программистом в чуть более простом варианте за день. Необходимая графика для ...Закрыт13 лет назад