Android: Заявка на продукцию

Задача:

строительная компания имеет большой древовидный прайс и хочет предоставить клиентам возможность заказа продукции онлайн. Не обязательна работа постоянно онлайн, возможно приложение будет скачивать свежий прайс единоразово, затем работать офлайн до момента отправки заявки.

Приложение должно уметь предоставить клиенту удобный интерфейс для заказа продукции (количество) в древовидном каталоге, и отправка готовой заявки по электронной почте, либо в серверную часть программы. В идеале, пользователи должны проходить какую то аутентификацию.

Точное ТЗ будет сформировано после определение примерного бюдежта на такую разработку.