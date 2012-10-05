Разработка приложения для android

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Закрыт2 заявки143 просмотра

Написать приложение с виджетом для онлайн галереи

Примерно:

Photosight gallery

Android
13 лет назад
lutuy
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров