Обработка телефонных звонков

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Требуется программист для написания мобильного приложения для ios и windows 8.

Приложение должно обрабатывать входящие телефонные звонки и смс

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iOS
13 лет назад
roart
Артем 
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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