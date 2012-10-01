Нужен аналог Wizee Шопинг или Point Inside для навигации внутри помещений. Wizee Шопинг https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.wisesolutions.wizeeshopper Point Inside https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pointinside.android.app&hl=en Интересуют сроки и цены. Прикрепил ТЗ.
Доработки системы мониторинга тс
Требуется программист C# на временную удаленную работу.
На данный момент написана служба приема координат(сервер) от навигаторов(клиент) и статусов состояния заказ наряда. Координаты и статусы отправляются на сервер по gprs , затем попадают в базу sql.Разработан механизм загрузки маршрута в навигатор(список адресов для водителя).
Необходимо доработать интерфейс клиента и реализовать соответствующие доработкам механизмы:
1. Поле заказ
В таблицу маршрутов и событий(waybills и waybill_statuses_history) должно быть добавлено поле «заказ». События «прибыл», «выбыл», «направляюсь» и прочие должны так же присылать на сервер значения этого поля.
Тип поля должен быть nvarchar 128.
2. Механизм «Направляюсь».
Необходимо реализовать механизм выбора маршрута. При нажатии на кнопку «направляюсь» должно возникнуть меню выбора адреса, на который направляется водитель. В таблицу статусов должно прийти событие «направляюсь» с временем нажатия кнопки, заказом выбранного адреса, координатами местоположения водителя в момент нажатия.
В списке выбора необходимо отражать адреса,длинна строки адреса может составлять от 20 до 250 символов,необходимо изменить(или создать) новый интерфейс, чтобы строка адреса уместилась на экране.
Смена рейса.
Механизм был ранее написан.И закомментирован.
3.Механизм «Смена рейса».
Необходмо реализовать кнопку «Смена рейса». При нажатии должна появиться форма списка адресов. У водителя должна быть возможность указать новую очередность (это будет новая таблица в sql – выбор очередности не должен менять маршрут в навигаторе).
При нажатии на кнопку «смена рейса», должно формироваться соответствующее событие. Необходимо создать новую таблицу в базе sql, в нее должен быть записан новый желаемый маршрут. Старый маршрут при этом меняться не должен.
4.Отправка смс и звонки.
В системе реализован механизм отправки статусов в таблицу sms_history, в случае если нет интернета, отправляется смс на телефон из таблицы sms_phones.Необходимо реализовать возможность отключать\подключать отправку смс и звонки.
Необходимо добавить автоматический дозвон на фиксированный номер.
Необходимо доработать sms_phones, добавить признак (0-смс,1-телефон).
Статусы в любом случае при наличии интернета должны попадать в sms_history.
Если в sms_phones есть запись номера телефона с признаком 1, клиент должен сформировать автоматический дозвон на этот номер(не важно есть интернет или нет).
Если интернета нет и есть запись с признаком 0, необходимо отправить смс.
5. Формирование событий.
Необходимо реализовать отправку событий на сервер сразу в момент нажатия кнопки(а не с задержкой таймера).
Это касается статусов «прибыл», «выбыл», «направляюсь», «отмена» и статусов sms(звонков).
6.Напоминание водителю.
При потере связи с сервером более 15 минут, каждые 3 минуты должно появляться «Выскакивающее сообщение» вместе со звуковым сигналом.
7.Очередность.
Необходимо исправить ошибку очередности в маршруте: навигатор выдает очередность не по номеру, а по дате!
8. Файл настроек.
Необходимо, чтобы все настройки навигатора можно было изменить на сервере. Необходима инструкция по настройкам.
Файл config должен закачиваться всеми клиентами, если в таблице setup изменится версия файла.
9. Потеря связи сервера с sql.
Необходимо реализовать механизм возобновления связи сервера с базой sql раз в 3 минуты (в случае разрыва соединения службы с базой sql).
Навигаторы в этом случае отключаются от сервера, пока сервер не восстановит соединение с базой.
По мере развития проекта , потребности будут возникать.
Требуется оценить бюджет и сроки(но не более месяца).
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