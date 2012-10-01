Advanced Media Player

Нужно сделать приложение для iPhone и Android. Его нужно синхронизировать с сайтом. Сайт будет делаться новый, по функционалу 95% такой как этот: http://www.cyprus-congress.com/ Т.е. когда админ сайта добавляет нового Докладчика, эта инфа должна ...