Требуется написать приложение (IOS) iPad,iPhone для онлайн-кинотеатра http://arm-tube.am.
Spectrum Survey Field
Доработать Spectrum Survey Field подробности лично....
ссылка на файл http://narod.ru/disk/48055196001.dd2e191500aea61da7546857f22abb20/SSF_WinMobile.exe.html
ссылка на аналог для ПК http://narod.ru/disk/48055575001.c6ab9515a626a0564ac5fa6e7cbb3b25/SSFPC.exe.html
Заявки фрилансеров
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