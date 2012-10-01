Срочно (в течении часа) поправить IOS приложение

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Есть приложение для iPad и в нем баг свзяанный с авторизацией в Фэсбуке. Нужно очень срочно поправить.

Готовы платить за срочность.

iOS
13 лет назад
maxyahontov
Яхонтов 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров