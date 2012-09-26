Бюджет по договоренности

Распознавание автомобильного номера

Необходимо разработать приложение, использующее видеопоток с камеры мобильного устройства и распознающее автомобильные номера.

Распознанный номер приложение должно отправлять на сервер, где получать информацию по этому номеру и выводить на дисплей мобильного устройства.

Платформа – IOS или Android (на ваш выбор)

Сервер с данными есть – auto-imho.ru