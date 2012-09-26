Распознавание автомобильного номера

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки165 просмотров

Бюджет по договоренности

Распознавание автомобильного номера

Необходимо разработать приложение, использующее видеопоток с камеры мобильного устройства и распознающее автомобильные номера.

Распознанный номер приложение должно отправлять на сервер, где получать информацию по этому номеру и выводить на дисплей мобильного устройства.

Платформа – IOS или Android (на ваш выбор)

Сервер с данными есть – auto-imho.ru

AndroidiOS
13 лет назад
Gorcer
Егор 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка Андроид приложения

    Нужен профи для разработки приложения на Android. Приложение уже реализовано на iOS. Интересует специалист (не агентство) с хорошим опытом и портфолио подобных проектов. Начинающих просьба не беспокоить.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложения под iOS и Android

    Необходимо написание и размещение приложения. Приложение должно быть связано с БД на нашем сайте (протокол обмена данными XML) Функционал приложения: - регистрация/авторизация на сайте - регистрация промо кодов в нашей БД ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение под iphone

    Необходимо разработать приложение похожее на http://itunes.apple.com/ru/app/radio-moy-gorod-radio-moj/id500855282?mt=8 или http://itunes.apple.com/ru/app//id479159503?mt=8 т.е. плеер для интернет-радиостанции Просьба писать тем кто имеет опыт разработки ...

    iOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения на PhoneGap или другом двиг.

    Необходимо создать приложение для iPhone и Android, предположительно используя PhoneGap. Приложение является мобильным зеркалом вебсайта, берет данные с него и отправляет их туда же. ТЗ мобильного приложения: Работа ...

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Android developer

    Необходим разработчик под Android для работы в команде из еще двух разработчиков в течение полутора месяца. Старт - ASAP, окончание проекта - конец октября/середина ноября. Уровень разработчика - от strong junior. Суть ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение для iPhone

    Необходимо Приложение с возможностью сканирования QR кодов, их распознавания, генератор QR кода. Прототип приложение QRReader Tapmedia. Приложение позволяет Пользователю читать QR код, генерировать QR код, зашифровывать в нем различную информацию, хранить дешифрованную информацию, ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прием заказов с интернет-магазина. Андроид

    $50

    Здравствуйте, Нужна специфическая программа для обработки заказов в интернет магазине. Очень простой интерфейс. Есть список фамилий заказчиков и кнопки изменения статуса, по каждой фамилии есть пару текстовых полей информации. ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист игр для IPAD и Iphone

    Требуется специалист для программирования игры для Ipad и Iphone. Работа удаленная. Возможно предоставление офисного места, компьютера и интернета. Немного специфическая система оплаты. Я предлагаю создание консорциума специалистов для ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад