Требуется загрузить приложение на телефон или пда без всяких доп средств и sdk и проверить работает ли это для пользователя. Прислать данные своего устройства и скриншот.
Приложения под iOS и Android
Необходимо написание и размещение приложения.
Приложение должно быть связано с БД на нашем сайте (протокол обмена данными XML)
Функционал приложения:
- регистрация/авторизация на сайте
- регистрация промо кодов в нашей БД и просмотр статистики
- обмен текстовыми сообщениями с администрацией сайта
- просмотр работ творческого конкурса с возможностью голосования и быстрого поиска работ
- выставление работ на конкурс с фотокамеры телефона.
сроки сжатые.
дизайн и протокол обмена данными делаем по ходу выполнения проекта.
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