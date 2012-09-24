Android developer

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Необходим разработчик под Android для работы в команде из еще двух разработчиков в течение полутора месяца. Старт - ASAP, окончание проекта - конец октября/середина ноября. Уровень разработчика - от strong junior.

Суть приложения - канал видео-новостей для стран Азии, выполненный уже под iOS, поэтому создаем копию под Android.

AndroidiOS
13 лет назад
fe_li
42 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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