Необходимо Приложение с возможностью сканирования QR кодов, их распознавания, генератор QR кода. Прототип приложение QRReader Tapmedia. Приложение позволяет Пользователю читать QR код, генерировать QR код, зашифровывать в нем различную информацию, хранить дешифрованную информацию, ...
Android developer
Необходим разработчик под Android для работы в команде из еще двух разработчиков в течение полутора месяца. Старт - ASAP, окончание проекта - конец октября/середина ноября. Уровень разработчика - от strong junior.
Суть приложения - канал видео-новостей для стран Азии, выполненный уже под iOS, поэтому создаем копию под Android.
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