Android developer

Необходим разработчик под Android для работы в команде из еще двух разработчиков в течение полутора месяца. Старт - ASAP, окончание проекта - конец октября/середина ноября. Уровень разработчика - от strong junior.

Суть приложения - канал видео-новостей для стран Азии, выполненный уже под iOS, поэтому создаем копию под Android.