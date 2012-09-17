Требуется разработать приложения под android, функционал почти полностью повторяет приложение "olx" за исключением некоторых упрощений. API готово. Связь skype ghz_ghz
Разработка погодного iOS-приложения
Требуется разработать приложение для iPhone. Нужен будет сервер-посредник между источником и устройством. Приложение довольно простое, 3 страницы и настройки. Дизайн готов.
Подробности в личном общении. Оставляйте заявки.
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