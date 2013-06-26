grf

Ринат grf

 
45 летРоссия/Стерлитамак
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов, прикладных программ, систем управления базами данных

Разработка приложений под MS Windows, iOS, Android.

Разработка сайтов, CRM, ERP, CMS.

Используемые технологии: PHP (CodeIgniter, Laravel), Javascript (JQuery, Ember, Dojo), Node.js, HTML-верстка, Delphi, Objective-C, Java (Android SDK).

PHPJavascriptLaravelAndroidHTMLiOSDelphijQuery
Отзывы заказчиков
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов
$150
10 баллов
7 лет назад
Небольшое приложение iOS
Работаем!
Все ок.
Ответный отзыв
slim733
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Разработка программы для учета комплектующих при изготовлении РВД.
Работа была сделана профессионально и в срок. Рекомендую!
Полное т.з., всегда на связи, оплата полностью и без задержек. Рекомендую!
Ответный отзыв
ArtBanner
Игорь 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Сверстать 2 страницы html5+php
Ринат прекрасно справился с задачей. Всё сделал качественно, учёл все мелочи из ТЗ, оперативно внёс правки. В общем, и в сроки уложился и "конфетку смастерил". Спасибо!
Четкое т.з., всегда на связи, оплата была произведена полностью, без задержек - рекомендую к сотрудничеству!
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OnArsy
Арсен 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
[iOS] Разработка приложения для интернет-магазина
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничеством доволен, рекомендую
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tracert
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
17 дней назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Программа создания договоров
Молодец. Адекватный, знает что делает и как. Доволен сотрудничеством.
Оплата была проведена в срок, без каких-либо проблем - рекомендую!
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