Разработка сайтов, прикладных программ, систем управления базами данных
Разработка приложений под MS Windows, iOS, Android.
Разработка сайтов, CRM, ERP, CMS.
Используемые технологии: PHP (CodeIgniter, Laravel), Javascript (JQuery, Ember, Dojo), Node.js, HTML-верстка, Delphi, Objective-C, Java (Android SDK).
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Портфолио
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- Программа для учета заключенных договоров.625 просмотров
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
7 лет назад
Работаем!
Ответный отзыв
Все ок.
$150
10 баллов
7 лет назад
Работа была сделана профессионально и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Полное т.з., всегда на связи, оплата полностью и без задержек. Рекомендую!
$30
10 баллов
9 лет назад
Ринат прекрасно справился с задачей. Всё сделал качественно, учёл все мелочи из ТЗ, оперативно внёс правки. В общем, и в сроки уложился и "конфетку смастерил". Спасибо!
Ответный отзыв
Четкое т.з., всегда на связи, оплата была произведена полностью, без задержек - рекомендую к сотрудничеству!
$1000
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, рекомендую
$100
10 баллов
11 лет назад
Молодец. Адекватный, знает что делает и как. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Оплата была проведена в срок, без каких-либо проблем - рекомендую!