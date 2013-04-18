Программа создания договоров

Интересуют ваши расценки на написание данной программы:

Язык написания не важен, для win xp, задачи:

Страница для заполнения необходимых данных, далее имеется типовой бланк договора, в нем надо создать несколько переменных для добавления ФИО людей по дкп, предмет договора, данные паспорта, прописка. Эти данные должны автоматически запоминаться и предлогать в дальнейшем, при составлении след.договоров автоматически вводить по предлагаемому образцу. Далее, Архив договоров, должны хранится в сохраненном .doc файле по номерам, по каждому договору, ну или на усмотрение ... Потом после составления договора, программа должна дать возможность распечатать его, и его приложения, обычные формы с несколькими переменными.

и т.п. Вкратце суть ясна!

Спасибо.