Программа создания договоров

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Завершен11 заявок264 просмотра

Интересуют ваши расценки на написание данной программы:

Язык написания не важен, для win xp, задачи:

Страница для заполнения необходимых данных, далее имеется типовой бланк договора, в нем надо создать несколько переменных для добавления ФИО людей по дкп, предмет договора, данные паспорта, прописка. Эти данные должны автоматически запоминаться и предлогать в дальнейшем, при составлении след.договоров автоматически вводить по предлагаемому образцу. Далее, Архив договоров, должны хранится в сохраненном .doc файле по номерам, по каждому договору, ну или на усмотрение ... Потом после составления договора, программа должна дать возможность распечатать его, и его приложения, обычные формы с несколькими переменными.

и т.п. Вкратце суть ясна!

Спасибо.

12 лет назад
tracert
38 лет
17 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$100
1 день
Молодец. Адекватный, знает что делает и как. Доволен сотрудничеством.
Оплата была проведена в срок, без каких-либо проблем - рекомендую!

Заявки фрилансеров

grf
47 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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