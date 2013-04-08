Нужен скрипт к The Bat, для отправки писем по нужным адресам

Желательно под версию The Bat 4.1.7

Что должен делать скрипт:

1 При отправке писем скрипт отбирает в «Журнале» все адреса, которые не удалось отправить, затем удаляет их из «Адресной книги» и письма, адресованные на них, из папки «Исходящие»;

2 Скрипт отбирает все адреса в теле писем из папки «Входящие», и удаляет эти адреса из «Адресной книги».

Пожелания:

- Скрипт должен запускаться вручную пользователем;

- При запуске происходит выбор активного почтового ящика The Bat и работа скрипта будет производиться только с папками и журналом этого ящика.

- Скрипт отбирает в «Журнале» все адреса, которые не удалось отправить, затем удаляет их из «Адресной книги» и письма, адресованные на них, из папки «Исходящие»;

- Скрипт отбирает все адреса в теле писем из папки «Входящие», и удаляет эти адреса из «Адресной книги».