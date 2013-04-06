Перехват и загрузка flv и mp4-потоков, мини-брауз.

Необходимо написать программу-даунлоад менеджер, позволяющую скачивать flv и mp4-потоки.

Программа будет исполнена ввиде мини-браузера (адресная строка, вперёд, назад, обновление, табы), отличительной особенностью которого является возможность определять все flv- и mp4-потоки, которые загружаются на конкретной странице и скачивать их.

Также в программу нужно встроить библиотеку VLC-плеера, чтобы у пользователей была возможность проигрывания скаченных потоков.

Я бы предпочёл язык разработки Delphi, так как на нём всё можно сделать очень быстро из имеющихся компонентов. Но также может быть рассмотрен C++, но не .NET.

Дополнительно нужно будет сделать установщик. Если это Delphi, то установщиком может быть Inno Setup. Желательно иметь опыт в настройке установщика и знать все его тонкости (возможность прикрепления бэндлов, отстук на сервер по итогам установки, скачивание установочного пакета из веба и т.п.)